Société Générale: plan mondial d'actionnariat salarié 2024

(CercleFinance.com) - Société Générale confirme le lancement d'un nouveau plan mondial permettant aux salariés et anciens salariés retraités éligibles du groupe de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles.



Le groupe bancaire précise que le prix de souscription est fixé à 20,64 euros, et que la période de souscription aura lieu du 3 au 17 juin (inclus), le règlement-livraison des actions devant intervenir le 25 juillet.



'L'actionnariat salarié est un dispositif collectif d'engagement régulièrement mis en oeuvre au sein de Société Générale dans une volonté d'associer activement et durablement les salariés au développement de l'entreprise et au partage de la valeur', rappelle-t-il.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.07%

