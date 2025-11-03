SYNTHESE
Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne orientation du titre. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le titre est en phase de reprise technique. Il est au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 48.51 EUR, puis à 46.66 EUR; la résistance est à 60.52 EUR, puis à 62.37 EUR.
|Dernier cours :
|54.86
|Support :
|48.51 / 46.66
|Resistance :
|60.52 / 62.37
|Opinion court terme :
|neutre
|Opinion moyen terme :
|neutre
SOCIETE GENERALE : Peu de risque à moyen terme
