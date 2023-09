Société Générale: partenariat stratégique avec Brookfield information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 09:46

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé lundi qu'il allait s'associer avec la société d'investissement canadienne Brookfield Asset Management afin de lancer un fonds de dette privée d'un montant de dix milliards d'euros.



Le groupe bancaire français précise que ce partenariat stratégique vise à créer et distribuer des investissements de dette privée de haute qualité par le biais d'un fonds à haute notation de crédit ('investment grade').



Le fonds vise tout particulièrement à répondre aux besoins des compagnies d'assurance, avec des produits adaptés à leurs exigences en matière de notation et de duration.



'Cette approche pionnière représente un alignement d'intérêts unique entre deux acteurs de premier plan dans leurs domaines respectifs', a commenté Slawomir Krupa, directeur général de Société Générale, cité dans un communiqué.



Brookfield, qui va apporter ses propres capitaux et ceux de ses clients institutionnels, évoque pour sa part la constitution d'une offre de qualité et 'sur mesure', devant permettre de soutenir des industries essentielles, à la base de l'économie mondiale.



Le fonds d'amorçage, d'un montant de 2,5 milliards d'euros, se focalisera sur deux stratégies, l'une portant sur le crédit d'actifs réels dans les secteurs de l'électricité, des énergies renouvelables, des données, du stockage et transport de l''énergie et du transport, et l'autre dédiée au financement de fonds.



Suite à cette annonce, le titre Société Générale progressait de 1,7% lundi dans les premiers échanges, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 en ce début de journée.