Société Générale: nouveau président du conseil en 2026

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que son conseil d'administration a procédé au choix de William Connelly pour sa présidence à partir de l'assemblée générale du 27 mai 2026, sous réserve de son renouvellement comme administrateur par l'AG du 20 mai 2025.



Il prendra la succession de Lorenzo Bini Smaghi, président depuis 2015 qui arrivera au terme de son troisième mandat. Ce choix résulte d'un processus de sélection engagé par le comité des nominations et du gouvernement d'entreprise dès la fin 2023.



William Connelly est membre du conseil d'administration de Société Générale depuis 2017. Il préside le comité des risques depuis 2019 et est membre du comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, fonctions qu'il gardera jusqu'à l'AG de 2026.



William Connelly est actuellement président des conseils d'administration d'Amadeus IT Group et d'Aegon (jusqu'au second semestre 2025). Il a aussi occupé divers postes de direction au sein d'ING Group et a ainsi acquis une vaste expérience des services financiers.





