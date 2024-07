Société Générale nomme un général au poste de directeur de la sécurité du groupe

(AOF) - Société Générale a annoncé la nomination de Corentin Lancrenon au poste de directeur de la sécurité du groupe à compter du 1er octobre 2024. Le général Corentin Lancrenon rejoint la banque après 35 années passées dans les armées, pour l’essentiel dans le monde du renseignement et des opérations spéciales. Il sera rattaché à Francis Donnat, secrétaire général du groupe Société Générale, et deviendra membre du comité de direction du groupe.

Dans le cadre de ses fonctions, Corentin Lancrenon " aura pour mission d'assurer la sécurité globale de Société Générale en maintenant les dispositifs organisationnels, techniques et de veille prospective les plus adaptés pour garantir le bon fonctionnement opérationnel du groupe, protéger l'ensemble de ses actifs et réduire l'exposition aux risques en matière de sécurité et sûreté ".

