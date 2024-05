Société Générale nomme un coresponsable mondial des marchés de capitaux actions

(AOF) - Société Générale annonce que Jeffrey Mortara a été nommé en tant que coresponsable mondial des marchés de capitaux actions (ECM), à partir du 6 mai 2024, aux côtés de Luis Vaz Pinto. Basé à New-York, il sera rattaché à Carl Bassili et Bruno Magnouat, coresponsables de la division Banque d'Investissement au sein de Global Banking and Advisory, et localement à Guido van Hauwermeiren, responsable de Global Banking and Advisory Americas.

Jeffrey Mortara était auparavant coresponsable mondial des marchés de capitaux actions pour UBS, où il supervisait une équipe mondiale de professionnels des marchés actions et equity-linked aux États-Unis, en Europe et en Asie.

" La nomination de Jeffrey Mortara intervient à un moment particulièrement opportun pour Société Générale après le lancement de Bernstein et de ses capacités de recherche et de distribution d'actions de premier plan qui, combinées aux forces de Société Générale, créent une plateforme actions totalement intégrée pour nos clients, " a commenté Anne-Christine Champion, codirectrice de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.

