Société Générale nomme Jean-Yves Fillion au poste de Directeur Générale Americas
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 18:31

Le groupe annonce la nomination de Jean-Yves Fillion au poste de Directeur Générale Americas.

Jean-Yves Fillion sera rattaché à Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury, co-directeurs de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Il deviendra membre du Comité de Direction du Groupe.

Jean-Yves Fillion rejoint Société Générale après 40 ans de carrière chez BNP Paribas où il occupait la fonction de Vice-Président du Conseil d'administration de BNP Paribas USA, et avant cela plusieurs postes de direction, notamment Directeur général de BNP Paribas USA, Président de CIB Americas et Directeur général de CIB Americas.

Fort de plus de trente ans d'expérience aux États-Unis, il apporte une expertise approfondie du marché américain et de solides relations clients.

Anne-Christine Champion et Alexandre Fleury ont déclaré : ' Son expérience du marché américain et son leadership reconnu seront des atouts clés pour accélérer la dynamique engagée, notamment dans la banque de financement et d'investissement. '

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
58,1400 EUR Euronext Paris +0,28%
