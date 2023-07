Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: levée de fonds réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce le succès de l'augmentation de capital réservée à ses salariés et retraités, dans le cadre de son Plan Mondial d'Actionnariat Salarié 2023 -le 30e proposé par le groupe) qui vient de s'achever.



Près de 50.000 salariés et retraités dans 40 pays ont souscrit à cette opération. Cette augmentation de capital s'élève à un montant total de 221,2 millions d'euros et a donné lieu à l'émission de 12.548.674 nouvelles actions.



À la suite de l'opération, le capital social de Société Générale est divisé en 820.757.639 actions. Elle aura un impact d'environ +6 points de base sur le ratio CET1 du groupe bancaire au troisième trimestre 2023.





