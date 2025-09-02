SYNTHESE
Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des cours. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Après un plus haut à 58.78 EUR le titre corrige vers la moyenne mobile à 50 jours à 52.59 EUR : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Les premiers points d'achats (ou supports court terme) sont à 46.76 EUR et 44.41 EUR. Les résistances sont à 56.15 EUR et 58.5 EUR.
|Dernier cours :
|53.2
|Support :
|46.76 / 44.41
|Resistance :
|56.15 / 58.5
|Opinion court terme :
|neutre
|Opinion moyen terme :
|positive
SOCIETE GENERALE : La consolidation peut se poursuivre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer