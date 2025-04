Société Générale: en vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 16:58









(CercleFinance.com) - Société Générale gagne plus de 2,5% à Paris, alors que RBC a annoncé vendredi avoir relevé de 37 à 40 euros son objectif de cours sur le titre, tout en renouvelant son opinion 'performance en ligne avec le secteur'.



D'après le broker canadien, le groupe bancaire devrait bénéficier de la baisse du livret A, susceptible de soutenir d'autres placements financiers, ainsi que du récent regain de volatilité sur les marchés.



Il estime cependant qu'il est difficile de mettre à jour ses estimations au vu de l'environnement incertain du moment.



S'il dit abaisser ses prévisions de résultats pour 2025, le courtier indique aussi prendre note de l'amélioration continue des performances du groupe, ce qui le conduit à rehausser sa cible sur le titre.



RBC précise néanmoins s'attendre à ce que SG prône une approche prudente en termes de rémunération des actionnaires, même s'il s'attend à ce que la banque lancer un programme de rachat d'actions plus important que prévu de 800 millions d'euros, en plus de son taux de distribution établi à 50%.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 37,070 EUR Euronext Paris +2,49%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.