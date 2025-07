Société Générale: émission d'obligations de 800ME de Sogécap information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Sogécap, compagnie d'assurance-vie du groupe Société Générale , annonce avoir réalisé avec succès le placement d'une nouvelle émission d'obligations ' restricted tier 1 ' d'un montant de 800 millions d'euros, avec un taux d'intérêt initial fixe de 6,250% réinitialisable en 2036, et avoir fixé le montant maximum accepté de son offre de rachat à 800 millions d'euros.



L'objectif de ces opérations est de gérer de manière proactive les fonds propres de Sogécap.



La nouvelle émission a été structurée afin d'être éligible en fonds propres de niveau 1 (' Tier 1 ') au titre de la réglementation Solvency II.



L'émission a été sursouscrite 4,25 fois par une base diversifiée d'investisseurs, confirmant la qualité de crédit de Sogécap, noté A- par l'agence Standard & Poor's (S&P).





