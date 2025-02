Société Générale: distribution accrue de 75% pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Société Générale fait part de son intention de distribuer à ses actionnaires 2,18 euros par action au titre de 2024, soit 1,74 milliard d'euros en tout, un montant en augmentation de 75%.



D'une part, un dividende en numéraire de 1,09 euro par action sera proposé par le conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires du 20 mai prochain. Le dividende sera détaché le 26 mai et mis en paiement le 28 mai.



D'autre part, le groupe bancaire prévoit un programme de rachat d'actions de 872 millions d'euros, équivalent à 1,09 euro par action. L'autorisation de la BCE a été obtenue pour lancer ce programme qui débutera ce 10 février.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 32,95 EUR Euronext Paris +6,67%

