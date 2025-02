Société Générale: des objectifs fixés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Société Générale déclare viser pour 2025 une croissance de ses revenus supérieure à 3%, après une hausse de 6,7% à 26,8 milliards d'euros l'année passée (au-dessus de sa cible d'au moins +5%).



Le groupe bancaire prévoit aussi pour l'année qui commence une baisse de ses frais de gestion supérieure à -1%, une amélioration du coefficient d'exploitation à moins de 66% (contre 69% en 2024) et une hausse du ROTE à plus de 8% (contre 6,9% en 2024).



Avec un ratio CET1 solide, en avance sur la trajectoire de capital, il propose aussi d'améliorer sa politique de retour aux actionnaires avec un taux de distribution global de 50% du résultat net et une répartition équilibrée entre dividende en numéraire et rachat d'actions.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 33,67 EUR Euronext Paris +9,02%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.