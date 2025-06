Société Générale: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Société Générale grappille près de 1% avec le soutien de Bank of America qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours remonté de 52 à 58 euros sur le titre du groupe bancaire.



Le broker pointe un solide rendement du capital à 30-40% de la capitalisation boursière au cours des trois prochaines années, principalement à travers des rachats d'actions, alors que le titre se traite avec une décote de 30% par rapport à la TBV.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 48,7600 EUR Euronext Paris +1,52%

