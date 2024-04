Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: contrat d'énergie solaire avec Jpee information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité d'origine solaire (Power Purchase Agreement - PPA) d'une durée de 20 ans avec le producteur français JP Energie Environnement (Jpee).



Cet engagement long terme vise à la création d'une centrale photovoltaïque située dans la commune d'Arpheuilles (Centre-Val de Loire).



La production d'électricité de cette centrale, dont la livraison est prévue courant 2026, est destinée à couvrir entre 10% à 15% de la consommation annuelle des services centraux et réseau de la banque en France, soit une quantité d'énergie estimée à 16,7 GWh par an.



Le projet consiste en l'exploitation par le producteur de 14,2 hectares de terrains en pâture sur l'une des tranches du parc solaire d'Arpheuilles et veille à préserver l'activité agricole sur site (bergerie et élevage ovin).



L'énergie produite grâce à l'installation de panneaux solaires, choisis pour leur faible empreinte carbone, sera injectée dans le réseau électrique français.





