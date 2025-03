Société Générale: collaboration avec l'américain Palantir information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Palantir a annoncé mardi avoir déployé avec succès ses technologies d'analyste prédictive basées sur l'IA pour le compte de la Société Générale .



Le groupe américain explique que la collaboration vise à fournir aux réseaux internationaux de banque de détail de l'établissement français des capacités devant lui permettre de gérer et d'atténuer les risques associés à la criminalité financière.



Construit sur son logiciel phare Palantir Foundry, cet ensemble de solutions comprend des algorithmes d'apprentissage automatique ('machine learning') et des outils d'évaluation des risques conçus pour détecter, prévenir et réduire les risques liés au blanchiment d'argent ou à la fraude.



'Avec la criminalité financière devenant de plus en plus sophistiquée, l'intégration et l'analyse de données avancées sont devenues cruciales pour la combattre efficacement', a commenté François Bohuon, le directeur général de Palantir France.





