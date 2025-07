Société Générale: cède ses parts dans Société Générale Cameroun information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 13:00









(Zonebourse.com) - Société Générale annonce avoir signé un accord avec l'État camerounais pour la cession totale des parts du groupe (58,08%) dans Société Générale Cameroun.



L'Etat camerounais, déjà actionnaire, détiendrait ainsi 83,68% des parts de Société Générale Cameroun.



Selon les engagements pris, l'État camerounais reprendrait la totalité des activités opérées par cette filiale, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs de cette entité, précise la Société Générale.



Cette transaction aurait un impact positif d'environ 6 points de base sur le ratio de CET1 du Groupe à la date de finalisation attendue d'ici la fin de l'année 2025.



Ce projet de cession est soumis aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes.







Valeurs associées SOCIETE GENERALE 49,6600 EUR Euronext Paris -1,31%

