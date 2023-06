Société Générale: cède des filiales en Afrique information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 09:25

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir signé des accords en vue de la cession de ses filiales au Congo et en Guinée Équatoriale au Groupe Vista, et de ses filiales en Mauritanie et au Tchad au Groupe Coris.



Ces accords prévoient la cession totale des parts de la Société Générale dans ses filiales :Société Générale Congo,Société Générale en Guinée Équatoriale,Société Générale Mauritanie, etSociété Générale Tchad, actuellement détenues à 93,5%, 57,2%, 95,5% et 67,8% par la Société Générale.



Selon les engagements pris, les deux groupes bancaires panafricains Vista et Coris reprendraient la totalité des activités opérées par Société Générale au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs.



La réalisation de ces opérations, qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023, est soumise à l'approbation des instances de gouvernance des entités ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes.



Société Générale a également ouvert une réflexion stratégique sur sa participation de 52,34% au capital de l'Union Internationale de Banques (UIB), filiale de Société Générale en Tunisie. Cette démarche vise à explorer les options possibles permettant à l'UIB de mieux mettre en oeuvre son potentiel de développement dans les années qui viennent.