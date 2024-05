Société Générale cale au premier trimestre, bénéfice net en forte baisse

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Malgré la bonne performance de sa banque de financement et d'investissement (BFI), Société Générale a affiché au premier trimestre un bénéfice net en baisse de 21,7% sur un an, à 680 millions d'euros, pénalisé par les difficultés de ses autres activités, dont la banque de détail en France.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, s'est élevé à 6,6 milliards d'euros entre janvier et mars, quasi stable (-0,4%) par rapport à la même période l'an dernier, a annoncé le groupe bancaire vendredi.

Ces chiffres sont légèrement supérieurs aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de données Factset et l'agence financière Bloomberg.

"Notre performance opérationnelle s'améliore", a commenté dans un communiqué le directeur général Slawomir Krupa, citant en exemple la BFI.

Avec 690 millions d'euros (+26,4% sur un an), cette activité dédiée aux grands clients affiche même un résultat net supérieur à celui du groupe entre janvier et mars. Son PNB est en revanche en baisse de 5,1%, à 2,6 milliards d'euros.

La banque de détail en France continue de souffrir: le bénéfice net de la division qui regroupe cette activité, l'assurance et la banque privée est divisé par plus de quatre sur un an, à 27 millions d'euros, pour un PNB en petite baisse (-3,5% à 2 milliards d'euros).

La rentabilité de ce métier est attaquée de toute part: choix de couverture financière à contre-courant, transfert des dépôts à vue (très rentables pour la banque) vers des supports d'épargne qu'elle doit rémunérer, coût de la fusion des deux réseaux historiques Société Générale et Crédit du Nord sous une même bannière SG...

Cette activité supporte par ailleurs une bonne partie de la hausse du coût du risque (sommes provisionnées pour faire face à de futurs impayés) au cours du trimestre, "en raison notamment du passage en défaut de dossiers de place en France", -- des dossiers de taille significative concernant plusieurs banques --, précise le communiqué.

- Ménage de printemps -

Les réseaux de banque de détail à l'international, couplés avec certains métiers spécialisés comme le crédit-bail automobile, affichent un résultat net en chute de 42,9%, à 272 millions d'euros, pour un PNB de 2,1 milliards d'euros (+3,9%).

Le tableau est parachevé par une ligne "hors pôles", comptabilisant entre autres la gestion immobilière du siège social ou certains coûts liés à des "projets transversaux", de -309 millions.

"Nous progressons dans l'exécution de notre feuille de route stratégique", a souligné M. Krupa.

Présenté en septembre, ce plan avait été froidement accueilli en Bourse.

La Société Générale est engagée depuis un peu moins d'un an dans une phase de recentrage de ses activités, qui donne lieu à une vague de cessions sans précédent.

La banque au logo rouge est noir limite drastiquement son exposition en Afrique: elle a d'ores et déjà cédé ses filiales au Congo et au Tchad et est en train de se séparer du Maroc, de la Guinée équatoriale, du Burkina Faso et du Mozambique.

Elle cherche également un repreneur pour la Mauritanie.

Le média spécialisé La Lettre se faisait l'écho jeudi de projets de cessions dans trois autres pays: le Cameroun, la Tunisie et le Ghana. La banque n'a pas fait de commentaires.

Société Générale est également en train de se séparer de ses activités de financements de biens d'équipements pour les entreprises, regroupées dans Societe Generale Equipment Finance (SGEF). BPCE lui en offre 1,1 milliard d'euros.

Des rumeurs de marchés entourent l'avenir de sa filiale dédiée à la conservation de titres, Securities Services (SGSS), regroupant un ensemble de services financiers spécialisés à destination de gestionnaires d'actifs, d'investisseurs institutionnels ou encore d'émetteurs de titres.

Fort de ce bilan, le directeur général Slawomir Krupa a été caricaturé le mois dernier par la CGT en bûcheron, surnommé "Kiventou", coupant à la hache les branches de l'arbre Société Générale.

La banque a par ailleurs annoncé en début d'année la suppression de 947 postes au siège parisien, en plus des 3.700 liées à la fusion des réseaux de banque de détail en France.