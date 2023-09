Société Générale: Bruno Delas promu directeur informatique information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 09:42

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé mercredi la nomination de Bruno Delas au poste de directeur informatique du groupe ('group chief information officer').



Le cadre dirigeant, dont la prise de fonction sera effective à compter du 16 septembre et qui restera membre du comité de direction, remplacera Carlos Gonçalves qui compte poursuivre de nouveaux projets professionnels en dehors de l'établissement bancaire.



A son nouveau poste, Bruno Delas aura pour mission d'élaborer et de piloter les axes transversaux de la stratégie informatique, ainsi que de définir des normes et des politiques favorisant la mutualisation et de renforçant la sécurité et l'efficacité des plateformes du groupe.



Il sera rattaché à Laura Mather, la directrice opérationnelle du géant français.



SG a également annoncé mercredi la nomination de Francis Donnat, un associé en provenance du cabinet d'avocats d'affaires Baker & McKenzie en tant que secrétaire général du groupe.



Francis Donnat, qui rejoindra le groupe le 1er octobre et deviendra membre du comité de direction, remplacera Gilles Briatta qui a prévu de poursuivre d'autres projets en dehors du groupe.



Il rapportera quant à lui à Philippe Aymerich, directeur général délégué du groupe.



A noter que c'est Laurent Stricher qui remplacera Bruno Delas à la tête de la division d'innovation, technologies et IT (ITIM) tout en demeurant directeur informatique du réseau de la banque de détail SG.