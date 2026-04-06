SYNTHESE
Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement (RSI) montre que la situation technique est assez saine car il n'y a pas de surachat. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le titre est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 69.29 EUR. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 58.49 EUR, puis à 54.38 EUR et la résistance est à 72.84 EUR, puis à 76.94 EUR.
|Dernier cours :
|64.24
|Support :
|58.49 / 54.38
|Resistance :
|72.84 / 76.94
|Opinion court terme :
|positive
|Opinion moyen terme :
|negative
SOCIETE GENERALE : Attendre un test du support
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