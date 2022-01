Société Générale Assurances et Covéa rejoignent le consortium pour développer le Passeport du Véhicule Connecté piloté par The Blockchain Group

Le groupe d’assurance mutualiste Covéa (MAAF, MMA, GMF) et Société Générale Assurances rejoignent le consortium de la solution PCC (Passport for Connected Car) mis en place par The Blockchain Xdev, entité de services et de technologie de The Blockchain Group. La solution PCC permet au conducteur ou au propriétaire de véhicule connecté de gérer de manière fiable la donnée de son véhicule pour son utilisation du quotidien, son achat, sa revente ou encore sa maintenance. La plateforme créée permet d'émettre et de gérer un NFT représentant le véhicule et l’ensemble des données qui caractérisent son cycle de vie (données administratives, d’usages, d’entretiens etc.).