Société Générale annule son dividende 2019 et suspend ses objectifs 2020

31 mars (Reuters) - Societe Générale SA SOGN.PA annonce mardi dans un communiqué : * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉUNI MARDI A DÉCIDÉ DE SUPPRIMER TOUTE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 * LE GROUPE SUSPEND SES OBJECTIFS 2020 COMMUNIQUÉS LE 6 FÉVRIER 2020 DANS LE CADRE DE SES RÉSULTATS ANNUELS 2019 COMPTE TENU DES INCERTITUDES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19 * LE CONSEIL A DÉCIDÉ DE MAINTENIR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 19 MAI 2020 * AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2020, LE CONSEIL PROPOSERA LES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES * CELLE-CI POURRAIT NOTAMMENT CONSISTER DANS LE PAIEMENT D'UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE SUR LES RÉSULTATS 2020 OU EN UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL, SOUS LA FORME D'UNE DISTRIBUTION DE RÉSERVES, LAQUELLE NÉCESSITERAIT LA TENUE D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -7.56%