Société Générale annonce un programme de rachat d'actions additionnel de €1 md

Société Générale SOGN.PA a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions additionnel d'un milliard d'euros, à compter de mercredi au plus tôt.
Dans un communiqué, la banque française a déclaré avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, y compris de la Banque centrale européenne (BCE).
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)
