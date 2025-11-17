information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 08:15

Société Générale annonce un programme de rachat d'actions additionnel de €1 md

Société Générale SOGN.PA a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions additionnel d'un milliard d'euros, à compter de mercredi au plus tôt.

Dans un communiqué, la banque française a déclaré avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, y compris de la Banque centrale européenne (BCE).

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)