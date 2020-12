Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale annonce l'extinction des poursuites sur un dossier libyen Reuters • 14/12/2020 à 18:42









PARIS, 14 décembre (Reuters) - Société Générale SOGN.PA a annoncé lundi l'extinction des poursuites à son encontre dans l'affaire du fonds souverain libyen (LIA), dans laquelle la banque française était soupçonnée de corruption du temps de Mouammar Kadhafi. Société Générale avait conclu en juin 2018 un accord avec le parquet financier en France qui prévoyait la suspension des poursuites et une évaluation pendant deux ans de ses mesures de prévention de la corruption. Le parquet "a constaté que Société Générale avait exécuté ses obligations au titre de la convention judiciaire d'intérêt public et l'a, en conséquence, avisé de l'extinction de l'action publique", déclare la banque dans un communiqué. (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.88%