Société Générale annonce deux initiatives stratégiques majeures

7 décembre (Reuters) - SOCIETE GENERALE SA SOGN.PA : * DEUX INITIATIVES STRATÉGIQUES MAJEURES DANS LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE * A DÉCIDÉ DE PORTER BOURSORAMA À MATURITÉ EN TERMES DE NOMBRE DE CLIENTS AVEC L'AMBITION D'ATTEINDRE 4,5 MILLIONS DE CLIENTS EN 2025 ET UN NIVEAU DE RENTABILITÉ ÉLEVÉ * LA COMBINAISON DES RÉSEAUX BANCAIRES CRÉDIT DU NORD ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PERMETTRA DE CONSTITUER UN NOUVEL ENSEMBLE AU SERVICE DE PRÈS DE 10 MILLIONS DE CLIENTS * CETTE FUSION DU GROUPE CRÉDIT DU NORD ET DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CONDUIRA À D'IMPORTANTES SYNERGIES DE COÛTS EN PARTICULIER GRÂCE À L'UTILISATION D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE UNIQUE D'ICI LE PREMIER SEMESTRE 2023 * VISE UNE RÉDUCTION NETTE DE LA BASE DE COÛTS DE PLUS DE 350 MEUR EN 2024 ET D'ENVIRON 450 MEUR EN 2025 PAR RAPPORT À 2019 * LE GROUPE VISE POUR L'ENTITÉ COMBINÉE: UNE RENTABILITÉ DES FONDS PROPRES NORMATIFS EN ENVIRONNEMENT BÂLE 3 D'ENVIRON 11% À 11,5% EN 2025 ÉQUIVALANT À UN NIVEAU DE PLUS DE 10% EN RÉGIME BÂLE 4. * BOURSORAMA VISE UN RÉSULTAT NET D'ENVIRON 100 MEUR EN 2024 ET D'ENVIRON 200M EUR EN 2025, REPRÉSENTANT UNE RENTABILITÉ SUR FONDS PROPRES NORMATIFS SUPÉRIEURE À 25% (EN BÂLE 4) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.39%