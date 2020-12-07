Société Générale annonce deux initiatives stratégiques majeures
Reuters•07/12/2020 à 07:41
7 décembre (Reuters) - SOCIETE GENERALE SA SOGN.PA :
* DEUX INITIATIVES STRATÉGIQUES MAJEURES DANS LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE
* A DÉCIDÉ DE PORTER BOURSORAMA À MATURITÉ EN TERMES DE NOMBRE DE CLIENTS AVEC L'AMBITION D'ATTEINDRE 4,5 MILLIONS DE CLIENTS EN 2025 ET UN NIVEAU DE RENTABILITÉ ÉLEVÉ
* LA COMBINAISON DES RÉSEAUX BANCAIRES CRÉDIT DU NORD ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PERMETTRA DE CONSTITUER UN NOUVEL ENSEMBLE AU SERVICE DE PRÈS DE 10 MILLIONS DE CLIENTS
* CETTE FUSION DU GROUPE CRÉDIT DU NORD ET DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CONDUIRA À D'IMPORTANTES SYNERGIES DE COÛTS EN PARTICULIER GRÂCE À L'UTILISATION D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE UNIQUE D'ICI LE PREMIER SEMESTRE 2023
* VISE UNE RÉDUCTION NETTE DE LA BASE DE COÛTS DE PLUS DE 350 MEUR EN 2024 ET D'ENVIRON 450 MEUR EN 2025 PAR RAPPORT À 2019
* LE GROUPE VISE POUR L'ENTITÉ COMBINÉE: UNE RENTABILITÉ DES FONDS PROPRES NORMATIFS EN ENVIRONNEMENT BÂLE 3 D'ENVIRON 11% À 11,5% EN 2025 ÉQUIVALANT À UN NIVEAU DE PLUS DE 10% EN RÉGIME BÂLE 4.
* BOURSORAMA VISE UN RÉSULTAT NET D'ENVIRON 100 MEUR EN 2024 ET D'ENVIRON 200M EUR EN 2025, REPRÉSENTANT UNE RENTABILITÉ SUR FONDS PROPRES NORMATIFS SUPÉRIEURE À 25% (EN BÂLE 4)
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA
(Gdansk Newsroom)
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