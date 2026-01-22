 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Société Générale annonce 1.800 suppressions de postes en France
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 08:14

La banque Société Générale

SOGN.PA a annoncé jeudi la suppression de 1.800 postes en France dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses activités dans le pays.

Le groupe a déposé auprès des instances représentatives du personnel un projet de simplification organisationnelle en France, indique-t-il dans un communiqué.

La réorganisation porte sur plusieurs activités et fonctions centrales au siège, ainsi que l'organisation régionale de la banque de détail (le réseau d'agences n'est pas concerné), précise Société Générale.

"Les changements envisagés s'opéreraient progressivement en 2026 et en 2027 pour les activités concernées, pouvant aller au-delà pour la banque de détail en France", selon le communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
69,9800 EUR Euronext Paris +1,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.01.2026 09:03 

    (Actualisé avec Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, comme à Strasbourg, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Municipales: moins de voitures, plus de vélos, on continue?
    information fournie par AFP 22.01.2026 08:59 

    Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite

  • DANONE : Baissier mais survendu
    DANONE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank