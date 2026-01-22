Société Générale annonce 1.800 suppressions de postes en France

La banque Société Générale

SOGN.PA a annoncé jeudi la suppression de 1.800 postes en France dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses activités dans le pays.

Le groupe a déposé auprès des instances représentatives du personnel un projet de simplification organisationnelle en France, indique-t-il dans un communiqué.

La réorganisation porte sur plusieurs activités et fonctions centrales au siège, ainsi que l'organisation régionale de la banque de détail (le réseau d'agences n'est pas concerné), précise Société Générale.

"Les changements envisagés s'opéreraient progressivement en 2026 et en 2027 pour les activités concernées, pouvant aller au-delà pour la banque de détail en France", selon le communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)