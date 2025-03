Société Générale: Alexis Kohler nommé DG adjoint information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Société Générale fait part de la nomination d'Alexis Kohler, Secrétaire général de la Présidence de la République depuis 2017, en tant que directeur général adjoint. Il rejoindra la banque en juin prochain et sera membre de son comité exécutif.



Président de la banque d'investissement de Société Générale, il coordonnera de façon globale les activités de fusions et acquisitions, de marché des capitaux actions et de financements d'acquisition ainsi que les équipes chargées des relations clients.



En outre, Alexis Kohler assistera le directeur général dans la mise en oeuvre des programmes de transformation de l'entreprise, et supervisera le secrétariat général, la direction des ressources humaines et la direction de la communication du groupe.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 42,8900 EUR Euronext Paris -1,07%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.