Société Générale: accord pour des cessions au Maroc

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir signé deux contrats avec le groupe Saham pour lui céder ses 57,67% dans Société Générale Marocaine de Banques (incluant ses filiales) et l'intégralité des parts de Sogécap dans la compagnie d'assurance La Marocaine Vie.



La transaction se ferait au prix de 745 millions d'euros et aurait un effet positif estimé à environ 15 points de base sur le ratio CET1 du groupe, mais induit un impact comptable négatif d'environ -75 millions d'euros sur ses résultats du premier trimestre 2024.



La finalisation de cette transaction, soumise aux conditions suspensives usuelles et notamment à l'approbation des autorités réglementaires compétentes, pourrait intervenir d'ici la fin de cette année.



Société Générale et Saham ont également tracé les contours d'un partenariat commercial de long terme qui permettrait aux clients corporates de la banque française intervenant au Maroc de faire appel à un partenaire bancaire localement.





