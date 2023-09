Société Générale: accord de coopération avec EIT InnoEnergy information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 16:30

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce faire partie d'un pool d'investisseurs stratégiques à investir dans EIT InnoEnergy, premier moteur d'innovation dans le domaine de l'énergie durable.



EIT InnoEnergy a ainsi levé plus de 140 millions d'euros auprès de divers acteurs de l'industrie, de la finance, du digital et de la formation pour accélérer l'industrialisation et le passage à l'échelle des innovations

cleantechs de la transition énergétique.



Par ailleurs, InnoEnergy et Société Générale ont signé un accord de coopération à long terme afin d'accompagner le développement des 200 startups actuellement dans le portefeuille d'InnoEnergy et de soutenir sa stratégie de création de grands acteurs industriels telles que Verkor, GravitHy, Holosolis ou FertigHy.



' Société Générale est heureuse d'investir dans InnoEnergy et de soutenir le développement de son écosystème de startups et de projets industriels. Le financement de futurs leaders développant des solutions innovantes et responsables, comme InnoEnergy, est essentiel pour la réindustrialisation et la croissance durable de l'Europe', indique Demetrio Salorio, Responsable Global Banking and Advisory chez Société Générale.