Société des Bains de Mer : fort recul de son résultat net sur un an

(AOF) - Au premier semestre 2023/2024, Société des Bains de Mer (S.B.M) a dégagé un résultat opérationnel consolidé à 89,1 millions d'euros contre 91,9 millions d'euros pour l'exercice précédent. Son résultat net consolidé part du groupe s'élève à + 111,5 millions d'euros contre + 918,8 millions d'euros pour les six premiers mois de l'exercice 2022/2023. Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2023/2024 s’élève à 445,6 millions d’euros, en hausse de 13,2 millions d’euros, soit + 3 %.

Au 30 septembre 2023, le Groupe S.B.M. est en situation de trésorerie nette d'endettement positive de 372,7 millions d'euros contre une situation de trésorerie nette d'endettement positive de 276,5 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2022/2023.

En outre, l'activité du Groupe S.B.M. sur les six premiers mois de l'exercice 2023/2024 est confirmée à un niveau soutenu qui s'appuie sur le bon positionnement des offres du Resort.

"Cependant les ses activités sont dépendantes du caractère aléatoire, sur une courte période, de l'activité Jeux. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024", déclare l'entreprise au sujet de ses perspectives.

