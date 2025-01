Société de la Tour Eiffel: l'augmentation de capital dénoncée par un collectif d'actionnaires

(AOF) - L'augmentation de capital de 600 millions d'euros lancée par la Société de la Tour Eiffel, et garantie par son actionnaire majoritaire SMABTP, qui se clôt le 10 janvier " se déroule au mépris des intérêts des minoritaires, et est contestable à plusieurs égards ", affirme un collectif représenté par MAB Finances. Il dénonce une opération lancée dans la précipitation, alors que "rien dans la communication financière de la société ne laissait prévoir la dégradation soudaine et d'une telle ampleur de sa situation financière".

Les actionnaires minoritaires relèvent que les documents publiés en mars 2024 à l'occasion de l'arrêté des comptes soulignaient encore sa "solidité financière", alors que début novembre 2024, la société était "soudainement présentée comme ne pouvant plus respecter ses covenants en fin d'année et en cessation de paiements potentielle".

Si les conditions de l'augmentation de capital n'ont été dévoilées qu'après la tenue de l'AG du 16 décembre, en application d'une décision du Conseil du 16 décembre au soir, la note d'opération visée par l'AMF a été approuvée le 17 décembre "et sans doute soumise à l'AMF en novembre, sans que l'AG du 16 décembre en soit informée".

Une dilution "massive" qui "spolie" les minoritaires

Cette augmentation de capital "a entrainé une dilution massive au regard de la taille de l'opération en spoliant les minoritaires" dénonce le collectif. Le prix de souscription affiche une décote de 86,5% par rapport au dernier ANR liquidatif publié par la société, alors que "rien n'a été fait au cours des dernières années, et en particulier au cours des derniers mois, pour enrayer la chute du cours, qui était encore de 12,60 euros en début d'année", et que la décote usuelle des foncières est de l'ordre de 50%. Par ailleurs le DPS n'a pas rétabli l'équilibre puisque, "de l'aveu même de la société, sa valeur est nulle, ce que la marché a confirmé depuis".

"Cette augmentation de capital, en dépit de sa taille, n'apportera guère de moyens financiers nouveaux à la société", affirme le collectif, soulignant que l'actionnaire majoritaire (qui en garantit la réalisation à 75%) et ses alliés au Conseil d'administration ne font que "recycler" leurs concours actuels à hauteur des 2/3 de l'émission.

Communication "alarmiste" et décisions "opaques"

"L'actionnaire majoritaire, qui contrôle toutes les instances, sera le principal bénéficiaire de la captation de valeur au détriment des actionnaires minoritaires qui ne seront pas en mesure de suivre une opération d'une telle ampleur", poursuit-il. Il dénonce "l'opacité" des conditions dans lesquelles cette opération a été décidée, et en particulier le prix de souscription.

Le collectif dénonce enfin la communication "alarmiste" qui a accompagné l'annonce de l'augmentation de capital, "incohérente avec les communiqués antérieurs, où la société brossait avec optimisme son cheminement sur la feuille de route de 2022".

Les minoritaires "souhaitent que la lumière soit faite sur ces éléments par les autorités de marché", et qu'une indemnisation "équitable" soit mise en place pour compenser leur préjudice, ce qui "contribuera par ailleurs à préserver l'image et la crédibilité de la place de Paris".

AOF - EN SAVOIR PLUS