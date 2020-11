Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SocGen va annoncer 650 suppressions de postes en France - Les Echos Reuters • 08/11/2020 à 16:08









PARIS, 8 novembre (Reuters) - Société générale SOGN.PA doit annoncer lundi la suppression d'environ 650 postes en France, dont la moitié en région parisienne, rapporte Les Echos https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/societe-generale-sur-le-point-dannoncer-650-nouvelles-suppressions-de-postes-1263088#xtor=CS1-26 dimanche. Cette mesure concernera essentiellement la division de Banque de Financement et d'Investissement (BFI), qui concentre les difficultés depuis plusieurs années, précise le quotidien. Elle pourrait être suivie de réductions d'effectifs dans la banque de détail avec le projet de fusion entre les réseaux Société Générale et Crédit du Nord. Interrogée par Reuters, la banque n'a pas souhaité faire de commentaire. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -1.12%