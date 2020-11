Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SocGen revient dans le vert au T3 après deux trimestres de pertes Reuters • 05/11/2020 à 06:51









PARIS, 5 novembre (Reuters) - La Société générale SOGN.PA est revenue dans le vert au troisième trimestre grâce au retour à meilleure fortune du trading actions et une nette baisse de ses charges, après deux trimestres consécutifs de pertes sur fond de crise sanitaire, économique et financière. La troisième banque française par la capitalisation boursière indique dans un communiqué avoir dégagé un bénéfice net de 862 millions d'euros sur le trimestre contre des pertes de respectivement 326 millions et 1.264 millions d'euros aux premier et deuxième trimestres. Sur la période, la banque a vu ses charges baisser 8,2% tandis que ses provisions pour risques de crédit a bondi de 57%. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.25%