SocGen ne commente pas les rumeurs de cession de Lyxor-DG

5 novembre (Reuters) - Frédéric Oudéa, le directeur général de Société générale SOGN.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse: * QUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE REFUSE DE COMMENTER DES RUMEURS DE CESSION DE LYXOR (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +4.16%