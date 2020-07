Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SocGen et Amundi scellent un nouvel accord dans la gestion d'actifs Reuters • 30/07/2020 à 18:12









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Société générale SOGN.PA et Amundi AMUN.PA ont annoncé jeudi avoir signé un nouvel accord de distribution dans la gestion d'actifs et les services titres pour une durée de cinq ans. Les deux groupes indiquent dans un communiqué commun que ce nouvel accord entrera en vigueur en novembre prochain. En vertu de cet accord, Amundi, filiale de gestion d'actifs du Crédit agricole CAGR.PA , restera le premier partenaire de la SocGen pour la fourniture de solutions d'épargne et d'investissement pour les réseaux de la banque française. De son côté, SocGen restera l'un des premiers fournisseurs d'Amundi pour les services titres. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

