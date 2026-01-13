Sobriété et recueillement aux funérailles d'Evelyne Leclercq

Funérailles d'Evelyne Leclercq célébrées à la cathédrale Sainte-Réparate à Nice le 13 janvier 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Près de 200 admirateurs ont accompagné les proches d'Evelyne Leclercq mardi pour rendre hommage à l'ancienne animatrice de télévision lors de funérailles célébrées dans la simplicité à la cathédrale Sainte-Réparate à Nice.

Restée très proche, Fabienne Egal, son ancienne complice sur le plateau de "Tournez manège", jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1 , a longuement embrassé, en larmes, la fille et les petits-enfants de l'animatrice à l'issue de la cérémonie.

Jean-Pierre Foucault, pilier de TF1, a fait le déplacement, à titre professionnel et personnel puisque son épouse était amie d'enfance d'Evelyne Leclercq.

La fille d'Evelyne Leclercq (d) aux funérailles de sa mère et Fabienne Egal à la cathédrale Sainte-Réparate à Nice le 13 janvier 2026 ( AFP / Valery HACHE )

"Elle va nous manquer parce que c'est vrai qu'elle faisait partie de notre vie. Elle était dans tous les foyers", a rappelé l'animateur à l'AFPTV. "A midi, il y avait son couvert. Elle pouvait entrer via la télévision, s'asseoir à table et tout le monde la regardait et l'écoutait".

Conformément aux voeux de l'animatrice, décédée le 31 décembre à Grasse (Alpes-Maritimes) à l'âge de 74 ans, beaucoup de proches et d'admirateurs sont venus vêtus de blanc, et seul un brin de mimosa ornait son cercueil. Elle avait demandé des dons à la recherche contre le cancer plutôt que des fleurs.

Elle avait démarré comme speakerine pour l'ORTF Nice en 1969, avant même ses 18 ans, en direct et sans prompteur. Un choix par défaut, son père ayant refusé qu'elle devienne hôtesse de l'air.

Elle a rejoint TF1 à la création de la chaîne en 1975, d'abord comme speakerine puis comme animatrice, rendue populaire par l'émission "Tournez manège", diffusée le midi de 1985 à 1993, où des hommes et des femmes assis dans un manège et séparés par une cloison se questionnaient sans se voir et pouvaient se découvrir à la fin.

En 1990, la parodie "Tournez ménages" des Inconnus avait donné un nouvel écho à l'émission.

Evelyne Leclercq a aussi co-animé "Intervilles" sur TF1 et participait régulièrement aux "Grosses Têtes" sur RTL. Elle avait sorti plusieurs disques, joué dans des comédies et des vaudevilles, renoué avec la télévision dans les années 2000 sur Cash TV puis IDF1, et lancé un site de rencontres sur internet.