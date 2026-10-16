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Snyder, dirigeant de Tesla Energy, démissionne, selon le WSJ
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 00:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mike Snyder, le responsable de l'énergie chez Tesla ( TSLA.O ), a démissionné de son poste de vice-président chargé de l'énergie et de la recharge, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

* Selon cet article, AJ Booth, directeur senior de l'ingénierie des produits énergétiques, succédera à M. Snyder.

* Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante

* M. Snyder a rejoint Tesla en 2014, a gravi les échelons jusqu’à diriger la division des batteries industrielles Megapack, puis a été promu au poste de vice-président en 2024 à la suite d’une restructuration à l’échelle de l’entreprise qui a entraîné le départ de plusieurs cadres supérieurs, dont Drew Baglino, directeur de longue date de la division Énergie

* L’activité énergie de Tesla a progressé de 9,6 % au troisième trimestre, mesurée par l'énergie de batterie déployée, a indiqué l’entreprise au début du mois. L’énergie représentait environ 11 % du chiffre d’affaires total au premier semestre, tandis que les véhicules électriques en représentaient 70 %

* Tesla développe ses ventes de batteries à l'échelle industrielle destinées aux centres de données, parallèlement à ses produits destinés aux énergies renouvelables sur le réseau et dans les foyers, et a présenté un projet de construction d'une usine solaire de 10 milliards de dollars au Texas

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