Snowflake s'envole grâce à de solides perspectives de revenus fondées sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la société d'analyse en nuage Snowflake SNOW.N gagnent 14,4 % à 229,3 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de revenus annuels à 4,40 milliards de dollars contre 4,33 milliards de dollars, citant la forte demande de services d'analyse de données entraînée par l'augmentation des dépenses d'IA

** L'entreprise relève également ses prévisions de marge d'exploitation ajustée à 9 %, contre 8 % précédemment

** Barclays maintient sa note "surpondérée"; augmente les prévisions à 255 $ contre 219 $

** Selon Barclays, "le pipeline et l'adoption de nouveaux produits soutiennent la solidité de l'entreprise au deuxième semestre, ce qui devrait continuer à stimuler l'histoire"

** Au moins sept maisons de courtage relèvent les prévisions sur SNOW à la suite des résultats

** L'action est notée "achat" en moyenne par 51 analystes; le PT médian est de 255 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, SNOW a augmenté de près de 30 % depuis le début de l'année