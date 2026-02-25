Snowflake prévoit des recettes annuelles de produits supérieures aux estimations grâce à l'IA qui stimule la demande

*

Snowflake signe le plus gros contrat de son histoire, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars

*

Les prévisions de revenus de produits de la société pour le premier trimestre dépassent les estimations

*

Snowflake Intelligence est désormais adopté par plus de 2 500 clients

(Mise à jour des actions au paragraphe 9, ajout de détails au paragraphe 13) par Jaspreet Singh

Snowflake SNOW.N a prévu des revenus de produits pour l'exercice 2027 supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi, signe que de nouveaux clients se tournent vers la plateforme d'analyse de données basée sur le cloud de la société, stimulée par l'adoption en plein essor d'outils d'intelligence artificielle.

Les entreprises clientes intensifient leurs investissements en transférant leurs charges de travail vers le cloud tout en cherchant à développer des applications d'IA, ce qui stimule la demande pour des entreprises telles que Snowflake.

Fondée en 2012, Snowflake offre une plateforme où les clients stockent et intègrent leurs données en un seul endroit pour générer des informations commerciales, créer des outils d'IA et résoudre des problèmes opérationnels cruciaux.

La société a mis à disposition sa plateforme agentique Snowflake Intelligence en novembre de l'année dernière. Elle est désormais adoptée par plus de 2 500 clients, a déclaré le directeur général Sridhar Ramaswamy à Reuters.

"Nous avons également signé le plus gros contrat de notre histoire, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars", a déclaré Sridhar Ramaswamy, sans divulguer le nom du client.

Snowflake prévoit des revenus de produits de 5,66 milliards de dollars pour l'exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2027, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 5,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions de revenus de produits du premier trimestre de 1,26 milliard à 1,27 milliard de dollars ont été supérieures aux estimations de 1,23 milliard de dollars.

Le modèle commercial de Snowflake repose sur le nombre de clients qui utilisent ses services de stockage et de calcul grâce à une tarification basée sur la consommation, dans un contexte de concurrence intense avec des sociétés telles que Databricks, qui a levé 5 milliards de dollars au début du mois.

Les actions de Snowflake ont chuté d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

La société a conclu deux accords pluriannuels distincts de 200 millions de dollars avec OpenAI et Anthropic pour intégrer leurs modèles avancés dans sa plateforme afin de stimuler l'adoption de l'IA par les entreprises.

Snowflake a récemment acheté la plateforme de surveillance d'applications Observe pour un montant non divulgué, car elle cherche à améliorer sa capacité à résoudre les problèmes de performance des logiciels, des systèmes et des données.

La société, qui compte plus de 13 000 clients, dont des noms tels que Figma FIG.N et BlackRock BLK.N , a déclaré que ses revenus de produits du quatrième trimestre ont augmenté d'environ 30 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,18 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de 32 cents a battu les estimations de 27 cents par action.