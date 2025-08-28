Snowflake plus optimiste sur ses perspectives annuelles

(AOF) - Snowflake a annoncé des résultats financiers meilleurs qu'attendu et relevé ses objectifs annuels. Le spécialiste du stockage et de l'analyse de données basé sur le cloud a enregistré une perte nette de 297,9 millions de dollars, soit 89 cents par action au deuxième, contre une perte de 317,82 millions de dollars, soit 95 cents par action, un an auparavant. En données ajustées, Snowflake a généré un bénéfice par action de 35 cents, surpassant le consensus qui s'élevait à 27 cents.

Les revenus tirés des produits ont progressé de 32 % pour atteindre 1,09 milliard de dollars, conformément aux attentes du marché.

Pour le trimestre en cours, Snowflake prévoit des revenus compris entre 1,125 et 1,13 milliard de dollars, en progression de 25% à 26% alors que les analystes anticipent des revenus de 1,12 milliard de dollars. La marge opérationnelle ajustée est attendue à environ 9 %.

Sur l'exercice, le groupe technologique anticipe 4,395 milliards de revenus tirés des produits, en augmentation de 27%, et et une marge opérationnelle ajustée de 9%, contre un chiffre d'affaires de 4,326 milliards de dollars et 8% auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS