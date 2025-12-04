Snowflake déçoit malgré des trimestriels en amélioration

(AOF) - Snowflake est attendu en net repli à l’ouverture de Wall Street malgré des résultats trimestriels plutôt encourageants. Sur le troisième trimestre, son chiffre d’affaires a bondi de 29%, à 1,21 milliard de dollars. Parallèlement, la perte nette de l’entreprise d’IA spécialisée dans le Data Cloud s’est sensiblement réduite en passant de 324,28 à 293,97 millions de dollars. Pour le quatrième trimestre, la société table sur un chiffre d’affaires produits de 1,195 milliard de dollars, contre 1,158 milliard de dollars sur les trois mois précédents.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer