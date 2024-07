SNCF : deux tiers des billets sont toujours en vente pour cet été

Il reste encore 40% des billets en vente pour le mois de juillet, et 75% pour le mois d'août. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Entre les Jeux Olympiques de Paris, les départs en vacances et la mise en vente des abonnements Passe rail pour les moins de 27 ans, la SNCF se prépare à une fréquentation record cet été. Pourtant, deux bllets sur trois n'ont toujours pas trouvé preneur.

"On va connaître un été atypique, certes, puisque c'est l'été des Jeux olympiques, mais on sait déjà que ce sera un grand cru", a avancé le directeur de TGV-Intercités Alain Krakovitch. "Aujourd'hui, on a un niveau de ventes qui est légèrement supérieur (+2%) par rapport à 2023" à la même époque, a-t-il ajouté.

La SNCF a vendu environ un tiers (32%) des billets disponibles pour cet été. "Les clients ont pris l'habitude de prendre leurs réservations avec une anticipation moyenne entre quinze jours et un mois avant les voyages", a complété son directeur.

Il reste encore 40% des billets en vente pour le mois de juillet, et 75% pour le mois d'août . En revanche, les trajets les week-ends vers les destination les plus prisées (Méditerranée, sud-ouest de la France et Bretagne), sont bien souvent déjà complets.

Une demande qui devrait doubler pendant les Jeux Olympiques

Pour le premier week-end de grand départ de l'été, la SNCF attend 1,2 million de voyageurs dans ses gares partout en France , dont 450.000 au départ de Paris. "Le taux de remplissage de nos trains est de 87%" pour ce week-end , a précisé Alain Krakovitch.

L'été va également être marqué par les Jeux olympiques de Paris qui auront lieu du 26 juillet au 11 août et pour lesquels la SNCF a dit ne pas ressentir de "phénomène d'évitement" de la capitale, contrairement à ce qu'Air France a annoncé lundi 1er juillet.

La SNCF a enregistré "une très forte augmentation de la demande sur la semaine" pendant la quinzaine olympique, de l'ordre de +20% par rapport à l'an dernier.

Cela ne concerne pas simplement Paris mais toutes les villes où auront lieu des épreuves, comme Lille où doivent se tenir de nombreux matchs de basket et de handball. La fréquentation de ses gares devrait doubler, comparé à 2023 .

Alain Krakovitch est également revenu sur les débuts du Passe rail, réservé aux moins de 27 ans et qui permet de voyager en illimité en TER et Intercités moyennant un abonnement à 49 euros par mois.

Mis en vente depuis le 5 juin, il s'en est écoulé "plusieurs dizaines de milliers", a annoncé le patron de TGV-Intercités, jugeant ce niveau "satisfaisant".