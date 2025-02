Snapchat ravit le marché avec sa croissance et même un petit profit

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Snap, la maison mère de Snapchat, a ravi Wall Street mardi en dégageant un bénéfice net trimestriel de 9 millions de dollars, fait rare pour le réseau social qui n'a toujours pas atteint la rentabilité sur le long terme.

L'entreprise californienne a réalisé 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires, soit une croissance de 14% sur un an, un résultat légèrement meilleur qu'attendu.

Son titre prenait plus de 6% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

"Tous les regards étaient tournés vers la croissance des revenus de Snap au quatrième trimestre et Snap n'a pas démérité", a commenté Jasmine Enberg d'Emarketer.

"Le travail assidu de Snap sur sa plateforme publicitaire et la diversification de ses sources de revenus grâce aux abonnements ont porté leurs fruits, ce qui lui a permis de terminer l'année en beauté et de se placer dans une position privilégiée à l'aube de 2025", a-t-elle continué.

Son bénéfice net est ressorti à 9 millions de dollars, à comparer aux 248 millions de pertes nettes l'année dernière à la même période.

Sur l'année 2024, le groupe enregistre néanmoins près de 700 millions de dollars de pertes.

Plébiscité par les adolescents, le réseau social a toujours eu du mal à convaincre les annonceurs et les investisseurs, surtout par rapport aux géants des réseaux sociaux et de la publicité en ligne, Meta (Facebook, Instagram) et Google (YouTube).

Snapchat comptait plus de 450 millions d'utilisateurs quotidiens à fin décembre, soit 10 millions de plus qu'au trimestre précédent.

L'entreprise a souligné que sa formule payante dopée à l'intelligence artificielle (IA) générative, Snapchat+, a vu ses recettes plus que doubler en 2024 par rapport à l'année précédente.