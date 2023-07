Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Snap: résultats et perspectives déçoivent, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 16:40









(CercleFinance.com) - Snap a publié hier soir des résultats trimestriels en ligna avec les attentes et dévoilé des perspectives jugées peu enthousiasmantes, ce qui provoquait une chute de 19% de son cours de Bourse mercredi à New York.



Sa perte nette s'est réduite à 377 millions de dollars, soit deux cents par action, sur le deuxième trimestre de l'exercice, contre 422 millions de dollars, ou deux cents par titre, un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires, qui provient pour l'essentiel de la publicité, s'est replié de 4% à moins de 1,1 milliard de dollars, une performance tout juste au-dessus des prévisions des analystes.



Snap, dont le nombre d'utilisateurs actifs a augmenté de 14% d'un trimestre à l'autre pour atteindre 397 millions à la fin du trimestre, dit viser pour le troisième trimestre un C.A. de 1,07 à 1,13 milliard de dollars.



Cet objectif fait ressortir un repli de 3% de l'activité sur son point moyen alors que le consensus attendait une stabilité d'un trimestre sur l'autre.



'Tous ces chiffres excluent toute amélioration notable de l'activité dans un avenir proche', commente un analyste.



'Quelques indicateurs sont plutôt encourageants, comme l'augmentation du nombre d'annonceurs, mais il est encore bien trop tôt pour envisager un véritable redressement', souligne-t-il.



Autre motif de préoccupation selon les investisseurs, Snap a manifesté son intention de continuer à investir dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique afin d'améliorer les fonctionnalités de sa plateforme, une perspective qui devrait encore pénaliser ses résultats sur le moyen terme.





Valeurs associées SNAP-A AMEX 0.00% SNAP-A NYSE -19.22%