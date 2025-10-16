Snap-On en hausse après des bénéfices supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions du fabricant d'outils Snap-On

SNA.N en hausse de près de 5 % à 348 $ avant le marché

** Les bénéfices de la société pour le troisième trimestre ont battu les estimations de Wall Street, la demande des entreprises de pièces automobiles et des ateliers de réparation ayant contribué à stimuler les ventes des produits d'outillage de la société

** La société affiche un bénéfice trimestriel de 5,02 $/action, contre des estimations de 4,63 $/action, selon les données compilées par LSEG

** SNA annonce des revenus trimestriels de 1,29 milliard de dollars, supérieurs aux estimations de 1,16 milliard de dollars

** L'action a baissé de 2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture