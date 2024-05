Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Snap: obligation convertible de 650 millions de dollars information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 14:39









(CercleFinance.com) - Snap Inc. a annoncé jeudi le lancement d'une émission obligataire convertible de 650 millions de dollars, une opération qui survient dans le sillage de la publication de résultats bien accueillie du mois dernier.



Le propriétaire de la messagerie Snapchat compte mettre sur le marché des obligations à échéance 2030, assorties d'un coupon de 0,5%, dans le cadre d'un placement privé réservé aux investisseurs institutionnels.



La transaction, qui s'assortit d'une option de surallocation de 100 millions de dollars, devrait être finalisée le lundi 13 mai.



Le groupe californien, qui compte utiliser une partie des fonds pour rembourser un précédent emprunt obligataire arrivant à échéance 2026, capitalise ainsi sur sa publication trimestrielle réussie du 26 avril dernier, qui lui avait permis de renforcer son intérêt en Bourse.



Depuis cette date, son titre a bondi de plus de 46%.





Valeurs associées SNAP-A AMEX 0.00% SNAP-A NYSE 0.00%