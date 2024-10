Snap : nette réduction des pertes trimestrielles

(AOF) - Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat, est attendu en hausse à Wall Street. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré une réduction de 58% de sa perte nette à 153 millions de dollars, soit -9 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le groupe a enregistré un bénéfice par action de 8 cents, en ligne avec le consensus. Ses revenus ont bondi de 15% à 1,37 milliard de dollars, ressortant au-dessus des attentes du marché : 1,36 milliard de dollars.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement a augmenté de 9% à 443 millions. Il s'agit d'un indicateur particulièrement suivi par les analystes car les utilisateurs sont à l'origine de la croissance et des résultats futurs.

Snap cible 451 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement au quatrième trimestre et une croissance des revenus comprise entre 11% et 15%. Le chiffre d'affaires est ainsi anticipé entre 1,51 et 1,56 milliard de dollars. Le consensus s'élève à 1,51 milliard de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS