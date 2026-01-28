Snap monte en Bourse après avoir dévoilé sa filiale de lunettes intelligentes

28 janvier - ** Les actions de la société de médias sociaux Snap SNAP.N augmentent de 2,8 % à 7,66 USD

** La société va créer une filiale indépendante, Specs, pour les lunettes intelligentes à réalité augmentée

** Les lunettes intelligentes Specs seront dotées d'un "système d'intelligence" pour anticiper les besoins de l'utilisateur et l'aider dans ses tâches

** En 2025, l'action a chuté de 25,1 %