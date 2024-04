Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Snap: les résultats, pour une fois, surprennent à la hausse information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Snap, le propriétaire de la messagerie Snapchat, a dévoilé hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une forte croissance de son nombre d'utilisateurs, ce qui lui permettait de bondir de 21% en Bourse.



Habitué aux publications décevantes, le groupe de Santa Monica (Californie) a vu le nombre de ses utilisateurs actifs augmenter de 10% sur un an à 422 millions à la fin du premier trimestre alors que les analystes en attendaient en moyenne 420 millions.



Le chiffre d'affaires, qui provient pour l'essentiel de la publicité, a grimpé en conséquence de 21% à près de 1,2 milliard de dollars, à la faveur notamment d'un bon de 85% des dépenses des PME.



Autre bonne nouvelle, son service d'abonnement payant Snapchat+ - qui propose des fonctionnalités exclusives - a plus que triplé en un an pour désormais compter plus de neuf millions de membres.



Suite à cette publication, les analystes de Bank of America disent avoir relevé leur objectif de cours sur le titre de 14 à 16 dollars tout en se montrant prudents sur la perspective de prochains bénéfices.



Snap a vu sa perte nette se réduire à 305 millions d'euros sur le premier trimestre, marquant un léger mieux par rapport aux 328 millions d'euros perdus un an plus tôt.



Pour le deuxième trimestre, Snap a déclaré viser 431 millions d'utilisateurs actifs pour un chiffre d'affaires compris entre 1.225 et 1.255 millions de dollars, soit une croissance de 15% à 18% d'une année sur l'autre.



Si les analystes soulignent que ces prévisions se situent en-dessous du consensus, ils jugent aussi que ces objectifs prudents pourraient être dépassés.



A Wall Street, l'action Snap grimpait de 21% vendredi matin à la Bourse de New York, revenant ainsi à des plus hauts depuis le mois de février, mais encore très loin de ses sommets inscrits en 2021.





Valeurs associées SNAP-A AMEX 0.00% SNAP-A NYSE +27.49%